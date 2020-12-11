Португальский специалист опубликовал видео с наградой под названием "Особенный ноябрь" в личном Instagram.

Моуринью попытался оправдать вылет Манчестер Юнайтед из Лиги чемпионов

Моуринью устроил фотосессию с призом вместе со своим тренерским штабом. Наставник "шпор" немного опередил события, ведь Премьер-лига собиралась объявить победителя номинации только в пятницу, 11 декабря. В борьбе за титул Моуринью опередил главного тренера Челси Фрэнка Лэмпарда, наставника МЮ Уле Гуннара Сульшера и коуча Вест Хэма Дэвида Мойеса. В ноябре Тоттенхэм одержал 3 победы и один матч сыграл вничью.

"Спасибо, но это не "тренер месяца", а "команда месяца" и "персонал" месяца", – скромно заявил менеджер "шпор".

К слову, Тоттенхэм в данный момент делит лидерство в АПЛ с Ливерпулем. Обе команды имеют в активе 24 пункта после 11-ти туров.

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