Будущий наставник Ромы Жозе Моуринью уже всколыхнул итальянский общественность своим приходом в римский клуб.

Компания Amo выпустила мороженое в честь Жозе Моуринью, который с лета 2021 года станет наставником Ромы. Десерт получил прогнозируемое название – "Special one".

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Мороженое имеет вкус цитрусовых, смешанных с белым шоколадом, а производитель описывает его как "глоток свежего воздуха, радости и энергии". Отмечается, что для изготовления мороженого не используется сахар.

Напомним, Рома объявила, что летом Моуринью заменит на тренерском мостике "волков" Паулу Фонсеку.

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