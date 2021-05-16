Моуринью в образе римского императора теперь появился на банке местного пива под названием SpecialOne, сообщает Corriere dello Sport.

Рома – Лацио – 2:0 – видео голов и обзор матча

Это стало очередным показателем того, что Жозе очень ждут в Риме – раньше здесь выпустили мороженое в честь специалиста, а на стене одного из зданий появилось граффити с португальцем на скутере, которое стало новой достопримечательностью для туристов и местных болельщиков.

Напомним, Рома объявила, что летом Моуринью заменит на тренерском мостике "волков" Паулу Фонсеку.

Рома обыграла Лацио и лишила "орлов" шансов на ЛЧ – Фонсека на прощание выиграл свое первое столичное дерби