Моуринью стал брендом пива – бешеная популярность Особенного в Риме
Будущий наставник Ромы Жозе Моуринью продолжает завоевывать сердца римских болельщиков, еще не возглавив клуб.
Моуринью в образе римского императора теперь появился на банке местного пива под названием SpecialOne, сообщает Corriere dello Sport.
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Это стало очередным показателем того, что Жозе очень ждут в Риме – раньше здесь выпустили мороженое в честь специалиста, а на стене одного из зданий появилось граффити с португальцем на скутере, которое стало новой достопримечательностью для туристов и местных болельщиков.
Напомним, Рома объявила, что летом Моуринью заменит на тренерском мостике "волков" Паулу Фонсеку.
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