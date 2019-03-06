toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД РЕАЛ МАДРИД - АЯКС ЧЕЛСИ - ДИНАМО КИЕВ

Моуринью опроверг информацию о переговорах с Реалом

20:00 54 Читати українською
Моуринью опроверг информацию о переговорах с Реалом
Жозе Моуринью / AP

Экс-наставник "галактикос" Жозе Моуринью прокомментировал вылет Реала из Лиги чемпионов и опроверг переговоры с Флорентино Пересом.

70’ Марко Асенсио
93’ Начо
 
Хаким Зиеш 7’
Давид Нерес 18’
Душан Тадич 64’
Лассе Шьоне 72’

"Это было странно. Впрочем, нужно уважать то, чего Реал достиг до этого. Нельзя победить пять или шесть раз подряд в Лиге чемпионов. Переговоры с Пересом? Я не вел переговоров с Реалом. У них есть тренер", – сказал Моуринью для El Chiringuito.

Реал рассматривает трех кандидатов на замену Солари – Моуринью вне списка

Напомним, Реал вчера уступил Аяксу со счетом 1:4 и вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов. "Галактикос" вылетели из двух турниров за 6 дней и фактически потеряли шансы на чемпионство в Испании.

"Моурінью хотів мене вбити". Сенсаційне фіаско МЮ і народження Особливого – як це було 15 років тому

Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Аякс Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
44
мин
Челси
22:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук