Моуринью опроверг информацию о переговорах с Реалом

Экс-наставник "галактикос" Жозе Моуринью прокомментировал вылет Реала из Лиги чемпионов и опроверг переговоры с Флорентино Пересом.

"Это было странно. Впрочем, нужно уважать то, чего Реал достиг до этого. Нельзя победить пять или шесть раз подряд в Лиге чемпионов. Переговоры с Пересом? Я не вел переговоров с Реалом. У них есть тренер", – сказал Моуринью для El Chiringuito.

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Напомним, Реал вчера уступил Аяксу со счетом 1:4 и вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов. "Галактикос" вылетели из двух турниров за 6 дней и фактически потеряли шансы на чемпионство в Испании.

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