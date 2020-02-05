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Моуринью спрогнозировал время возвращения Кейна – форвард еще может помочь Тоттенхэму выполнить задачу на сезон

09:58 26 Читати українською
Моуринью спрогнозировал время возвращения Кейна – форвард еще может помочь Тоттенхэму выполнить задачу на сезон
Кейн и Моуринью / Reuters

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Жозе Моуринью поделился информацией о восстановлении лидера команды Харри Кейна.

"Кейн вернется к последнему домашнему матчу против Лестера. Возможно, этот матч будет решающим для нас в борьбе за четвертое, пятое либо шестое место.

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С Харри все в порядке. Он продолжает восстанавливаться без лишнего давления. Любых ожиданий, любого давления следует избегать. Посмотрим", – цитирует тренера "шпор" ESPN.

Эта новость является обнадеживающей не только для фанатов Тоттенхэма, но и болельщиков сборной Англии. Ранее существовал риск, что из-за травмы Кейн не поможет "Трем львам" на Евро-2020.

Отметим, что упомянутый Моуринью поединок 37-го тура Тоттенхэм – Лестер запланирован на 9 мая. После этого лондонцев в последнем туре ожидает дерби против Кристал Пэлас.

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Харри Кейн Харри Кейн Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Англия Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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