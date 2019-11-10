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Моуринью спрогнозировал победителя АПЛ

17:42 27 Читати українською
Моуринью спрогнозировал победителя АПЛ
Жозе Моуринью и Юрген Клопп / Фото Reuters

Звездный португальский тренер Жозе Моуринью поделился ожиданиями от центрального матча евроуикенда Ливерпуль – Манчестер Сити.

 

"Клопп такого не скажет, а я скажу: преимущество в девять очков очень хорошая команда не должна отпустить. Если Ливерпуль сегодня победит, он выиграет чемпионат, хотя и Манчестер Сити способен на победные серии, а красные склонны к спаду игры.

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Ничья – будет хорошим результатом для Манчестер Сити и плохим для Ливерпуля. На Энфилде Ливерпуль устроит только победа", – цитирует португальца Daily Mail.

Перед центральным матчем 12-го тура чемпионата Англии Ливерпуль опережает Манчестер Сити на 6 очков.

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Англия Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити Жозе Моуринью Жозе Моуринью Ливерпуль - Манчестер Сити
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