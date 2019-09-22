Моуринью спрогнозировал, на какой позиции Манчестер Юнайтед завершит сезон в АПЛ

Бывший наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью рассказал, что для команды будет успехом в сезоне 2019/20.

"Со стороны я думаю, что они финишируют между четвертым и шестым местами. Не думаю, что они способны бороться за топ-2.

Гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 2:0

Однако для них хорошим достижением будет финиш в топ-4 и возвращение в Лигу чемпионов", – сказал Моуринью в эфире канала Sky Sports.

В матче 6 тура АПЛ Манчестер Юнайтед уступил на выезде Вест Хэму (0:2), а один из голов забил Андрей Ярмоленко.

Вест Хэм обыграл Манчестер Юнайтед благодаря голу Ярмоленко, который уничтожил самого дорогого защитника мира