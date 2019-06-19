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Моуринью созрел к работе со сборными

00:50 23 Читати українською
Моуринью созрел к работе со сборными
Жозе Моуринью / PA

Ныне безработный тренер Жозе Моуринью поделился планами относительно своего будущего.

"Я хочу участвовать в новых соревнованиях, думаю о Кубке мира и чемпионате Европы.

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На протяжении длительного времени имел желание попробовать новое приключение. На сегодняшний день я вижу себя больше в роли тренера сборной, чем клуба. Сборная Португалии? Не имеет значения", – цитирует Моуринью Goal.

Отметим, что португальский специалист находится без работы с декабря 2018 года, когда его уволили из Манчестер Юнайтед. За почти 20-летнюю карьеру тренера Жозе Моуринью работал только с клубами – португальскими Бенфикой, Лейрией, Порту, лондонским Челси (дважды), миланским Интером, мадридским Реалом и уже упомянутым МЮ.

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Португалия Португалия Португалия Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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