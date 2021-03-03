"За последние два года у него в Реале сложилась определенная ситуация. Нужно спросить у них, почему Бейл так долго возвращался к своей форме. Возможно они ответят, почему потребовалось столько времени.

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Я думаю, что проявленное терпение – главная причина его выступлений на таком уровне, как в последние недели", – цитирует Моуринью Goal.

Напомним, Гарет зимой присоединился к Тоттенхэму на правах аренды, контракт игрока принадлежит Реалу. В последних 4-х поединках Бейл сумел отличиться 4-мя голами.

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