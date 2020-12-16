"У меня пока нет новостей относительно нового контракта Сона, но я верю и ему, и Дэниэлу Леви (президенту Тоттенхэма – прим.).

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Я знаю, что Сон хочет остаться в команде до конца карьеры, поэтому верю, что он подпишет новое соглашение, но не требую этого прямо сейчас – пока неподходящий момент для этого", – приводит Goal слова Моуринью.

Заметим, кореец перебрался в Тоттенхэм в 2015 году из Байера. В текущем сезоне в его активе 19 матчей во всех турнирах, в которых он показал бешеную результативность – 13 голов и 7 ассистов. Интересно, что контракт Сон Хин Мина и "шпор" рассчитан до лета 2023-го.

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