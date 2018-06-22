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Моуринью: Сомневаюсь, что нас ждет скандал с вылетом Германии

18 июня 22:46 291 Читати українською
Моуринью: Сомневаюсь, что нас ждет скандал с вылетом Германии
Жозе Моуринью / фото: Sky Sports

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью считает, что сборная Германии выйдет в 1/8 финала ЧМ-2018, несмотря на поражение от Мексики в матче 1 тура.

По мнению Моуринью, поражение от Мексики в стартовом поединке ЧМ-2018 не помешает Германии выйти в следующую стадию соревнований.

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"Думаю, Германия пройдет дальше с шестью очками. А у Мексики есть шанс набрать пять очков. Если латиноамериканцы не проиграют Швеции и Южной Кореи, вполне вероятно, то пройдут дальше.

Сомневаюсь, что нас ждет скандал с вылетом немцев", – цитирует Моуринью RT.

Напомним, Германия сенсационно проиграла Мексике стартовый матч ЧМ-2018 и осложнила себе шансы в борьбе за выход в 1/8 финала.

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Германия - Мексика: Воскресенье 17 июня 2018

Германия
Матч окончен
0 : 1
Мексика
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