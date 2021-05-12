В сферу интересов португальца попал голкипер Серхио Ромеро, сообщает Express.

Моуринью хочет переманить двух лидеров Тоттенхэма в Рому – категоричный ответ "шпор"

Моуринью работал с опытным аргентинцем в Манчестер Юнайтед. Теперь Особенный хочет возобновить сотрудничество с 34-летним вратарем в чемпионате Италии. Летом Ромеро станет свободным агентом, поэтому уже может вести переговоры с потенциальными работодателями.

В нынешнем сезоне Серхио Ромеро не провёл в составе "красных дьяволов" ни минуты.

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