Моуринью собрался переманить в Рому экс-подопечного
14:49 - Читати українською
Будущий наставник итальянской Ромы Жозе Моуринью начал планировать комплектацию команды на новый сезон.
В сферу интересов португальца попал голкипер Серхио Ромеро, сообщает Express.
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Моуринью работал с опытным аргентинцем в Манчестер Юнайтед. Теперь Особенный хочет возобновить сотрудничество с 34-летним вратарем в чемпионате Италии. Летом Ромеро станет свободным агентом, поэтому уже может вести переговоры с потенциальными работодателями.
В нынешнем сезоне Серхио Ромеро не провёл в составе "красных дьяволов" ни минуты.
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