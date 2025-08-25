Украинский голкипер Реала Андрей Лунин дал свой ответ Фенербахче. Об этом сообщает издание Fotomaç.

Лунин отреагировал на переговоры Куртуа и Реала относительно нового контракта: "Я собираюсь отдать все"

Дублер Тибо Куртуа получил щедрое предложение от турецкого гранда, который возглавляет Жозе Моуринью. Фенербахче сделал Лунина своей главной целью на летнее трансферное окно, однако Андрей все же отказал "желтым канарейкам", ведь желает остаться в Реале, ожидая своего шанса в основе.

Напомним, что контракт 26-летнего вратаря сборной Украины с Реалом действует до 2030 года. В сезоне 2024/25 Лунин сыграл за "бланкос" лишь 14 матчей во всех турнирах.

Саленко вовремя ушел, Роналдо добил бывший клуб Лунина: 10 худших команд в истории Ла Лиги