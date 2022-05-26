"В моей голове так много всего происходит. Так много всего одновременно.

Tears of Joy from Mourinho pic.twitter.com/b6LT2pjhrN — Lupo TV (@LupoTVofficial) May 25, 2022

Я в Роме 11 месяцев. В тот момент, когда я приехал, я понял, что это значит, что они ждали этого. Как я сказал ребятам в раздевалке в Турине – мы сделали то, что должны были сделать, вышли в Лигу Европы. Мы отлично поработали весь сезон. Впрочем, сегодня это была не работа, это была история. Мы должны были написать историю. Мы написали.

Лига конференций – это соревнование, в котором мы с самого начала чувствовали, что можем выиграть, но оно стало сильнее, когда в него вошли команды Лиги Европы: Лестер, Марсель и Фейеноорд. Но мы рассчитывали на это, мы могли набрать еще несколько очков в Серии А, но мы так много вложили в это соревнование.

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Теперь я остаюсь в Роме, сомнений нет. Даже если появятся какие-нибудь слухи, я хочу остаться в Роме. Мы должны понимать, что наши владельцы, фантастические люди, хотят сделать в следующем сезоне, потому что это история, но мы можем построить действительно сильный проект с честными профессионалами. Нам нужно сесть и понять план на следующий сезон.

Это останется в истории Ромы, но и в моей. Мне сказали, что только я, сэр Алекс и Джованни Трапаттони выигрывали трофеи в три разных десятилетия. Это заставляет меня чувствовать себя немного старым, но это хорошо для моей карьеры! Сейчас я поеду в отпуск и посижу на пляже, чтобы немного подумать обо всем этом", – приводит слова Моуринью Football Italia.

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