Моуринью снова намекнул на работу со сборной Португалии

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Жозе Моуринью не исключил, что однажды возглавит национальную команду на родине.

"Я покинул Португалию в 2004 году и до сих пор не возвращался. Есть люди, которые ожидают моего возвращения, чтобы однажды тренировать сборную. Я не могу сказать "да" или "нет". Мне 57, я еще молод, как для тренера.

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Люди, может быть, думают, что я устал, поскольку был на вершине много лет, но это не так. Я лишь устал быть дома из-за коронавируса", – заявил "Особенный" в комментарии Fox Sports.

Напомним, что по ходу сезона 2019/20 Жозе Моуринью возглавил Тоттенхэм. Ранее он работал с Манчестер Юнайтед, Реалом, Интером, Челси, Порту, Лейрией и Бенфикой.

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