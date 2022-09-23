Клип длится более 10 минут, но опытный специалист появляется там лишь на несколько секунд. Все для того, чтобы зачитать маленькую фразу, но с глубоким смыслом. "Я предпочитаю не говорить. Когда я говорю, у меня большие проблемы", – отмечает Моуринью.

Моуринью – о поражении от Аталанты: "Если для получения пенальти Роме нужно играть в клоунов, тогда я изменю тренировки"

Заметим, STORMZY – это один из самых успешных британских грайм-рэперов в истории. Он стал первым представителем жанра, которому удалось возглавить музыкальный хит-парад UK Singles Chart. Все треки с его дебютного альбома одновременно находились в топ-100 чарта в течение одной недели. Это был четвертый подобный случай, что до STORMZY удавалось лишь поп-исполнителям вроде Бийонсе и Джастина Бибера.

К слову, рэпер тесно связан с футболом. STORMZY болеет за Манчестер Юнайтед и несколько лет назад презентовал новую форму "Красных дьяволов" на сезон. Также имеет несколько рекламных коллабораций вместе с Полем Погба.

"Лобановський – геній рівня Ніцше": репер Паліндром – про футбол, 50 грамів для Віктора Павліка і бійку, яка змінила все