"Когда пропускаешь на последней минуте первого тайма, тенденция заходить в раздевалку с плохими ощущениями и начинать второй тайм, жалея о пропущенном голе.

Результативный перформанс Бейла и Кейна в видеообзоре матча Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 4:1

То, как команда начала второй тайм, показывает, что команда довольна, играет лучше, не испытывает негативного давления. Это была хорошая неделя для нас. На следующей неделе у нас будет решающий матч в Лиге Европы и дерби с Арсеналом. Нет ничего лучше, чем набрать все девять очков на этой неделе.

В перерыве я сказал игрокам, что очень рад пропущенному голу. Они думали, что я сошел с ума. Это было подтверждением для игроков, что если вы теряете контроль и начинаете сдавать, то соперники сделают один, два, три навеса, и удержать сухой счет будет трудно.

Счет 1:1 поставил нас в положение, в котором мы должны были идти вперед. Из-за ощущения после первого тайма все шло так, что после забитого мяча мы продолжили атаковать, а не сели в защиту. Думаю, я передал это чувство игрокам. Они были расслаблены и настроены оптимистично", – приводит слова Моуринью BBC Sport.

Напомним, Тоттенхэм разбил Кристал Пэлас благодаря дублю Бейла и Кейна, что позволило "шпорам" подняться 6 место.

Тоттенхэм благодаря дублям Бейла и Кейна уничтожил Кристал Пэлас, Ливерпуль шестой раз подряд проиграл на Энфилде