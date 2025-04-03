Жозе Моуринью снова оказался в центре внимания из-за своего поведения после матча 1/4 финала Кубка Турции (1:2).

Кубок Турции, четвертьфинал

Фенербахче – Галатасарай – 1:2

Голы: Шимански, 45+2 – Осимхем, 10, 27 (пен.)

Поражение вызвало эмоциональный взрыв у португальского тренера, который после финального свистка подошел к Окану Буруку и схватил его за нос. Легендарный тренер получил за это красную карточку.

Моуринью вступил в публичную перепалку с экс-звездой АПЛ – "Особенный" резко раскритиковал игрока

Реакция наставника Галатасарая была мгновенной – он упал на газон, держась за лицо. Инцидент лишь добавил напряжения в противостояние двух принципиальных соперников.

Моуринью возглавил Фенербахче летом и пытается вернуть клубу лидерские позиции. До этого он работал в таких грандах, как Бенфика, Порту, Челси, Интер, Реал, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Рома.

There's always drama with José Mourinho... pic.twitter.com/Vjnz9ETJEm — Football Tweet  (@Football__Tweet) April 2, 2025

Защитники Бенфики дважды подставили Трубина в матче с аутсайдером чемпионата Португалии