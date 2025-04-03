Моуринью схватил тренера Галатасарая за нос прямо на поле – видео неожиданной реакции оппонента
Жозе Моуринью снова оказался в центре внимания из-за своего поведения после матча 1/4 финала Кубка Турции (1:2).
Кубок Турции, четвертьфинал
Фенербахче – Галатасарай – 1:2
Голы: Шимански, 45+2 – Осимхем, 10, 27 (пен.)
Поражение вызвало эмоциональный взрыв у португальского тренера, который после финального свистка подошел к Окану Буруку и схватил его за нос. Легендарный тренер получил за это красную карточку.
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Реакция наставника Галатасарая была мгновенной – он упал на газон, держась за лицо. Инцидент лишь добавил напряжения в противостояние двух принципиальных соперников.
Моуринью возглавил Фенербахче летом и пытается вернуть клубу лидерские позиции. До этого он работал в таких грандах, как Бенфика, Порту, Челси, Интер, Реал, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Рома.
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