"Сомневаюсь ли я в своих методах работы? Нет, совсем нет. Ничуть. Ноль сомнений. Иногда результат лишь следствие множества различных причин. Мои методы и методы моего тренерского штаба не уступают ничьим в мире.

Очередное фиаско Моуринью в видеообзоре матча Вест Хэм – Тоттенхэм – 2:1

Кризис? Я не знаю, что вы имеете в виду под кризисом. Если кризис – это разочарование и печаль в раздевалке, то у нас кризис, потому что никто не счастлив, и мы все показали это своим отношением в сегодняшнем матче.

Когда команда борется так, как она боролась сегодня, до последней секунды, пытаясь достичь иного результата, нельзя утверждать, что она в кризисе", – приводит слова Моуринью Evening Standard.

Отметим, что Тоттенхэм минимально уступил Вест Хэму (1:2). Интересно, что это поражение стало пятым в последних 6 матчах "шпор".

Вест Хэм победил Тоттенхэм и продолжил страдания Моуринью, Лестер одолел Астон Виллу и поднялся на вторую строчку АПЛ