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Моуринью: Сборная Франции – фаворит финала ЧМ-2018

09:30 193 Читати українською
Моуринью: Сборная Франции – фаворит финала ЧМ-2018
Жозе Моуринью / Фото из соцсетей

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью назвал своего фаворита Мундиаля

"Думаю, сейчас французская сборная выпивает в баре или у себя в комнатах, празднуя тот факт, что матч Англии - Хорватия завершился в овертайме. Им выпал дополнительный день отдыха, я считаю это несправедливым.

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Я думаю, обе команды должны играть в один день.Я финале в сборных должны быть равные возможности. Невероятно, насколько больше хорваты сыграли на этом Мундиале. Они не смогут рассчитывать на Стринича в финале, но они могут заменить его. Однако пока шансы на стороне французов. они фавориты", – цитирует португальца RT.

Напомним, финал ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля на стадионе Лужники в Москве.

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ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
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Хорватия
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Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Франция - Хорватия ЧМ 2018 Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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