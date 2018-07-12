Моуринью: Сборная Франции – фаворит финала ЧМ-2018

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью назвал своего фаворита Мундиаля

"Думаю, сейчас французская сборная выпивает в баре или у себя в комнатах, празднуя тот факт, что матч Англии - Хорватия завершился в овертайме. Им выпал дополнительный день отдыха, я считаю это несправедливым.

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Я думаю, обе команды должны играть в один день.Я финале в сборных должны быть равные возможности. Невероятно, насколько больше хорваты сыграли на этом Мундиале. Они не смогут рассчитывать на Стринича в финале, но они могут заменить его. Однако пока шансы на стороне французов. они фавориты", – цитирует португальца RT.

Напомним, финал ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля на стадионе Лужники в Москве.

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