"Финансовые возможности трех команд чемпионата Испании, которые всегда занимают три первых места, находятся на другом уровне по сравнению с другими. Но конкуренция за четвёртое место велика: Бетис, Атлетик, Вильярреал претендуют на зону Лиги чемпионов. Но Реал Сосьедад всегда находится в этой зоне, он был там с самого начала. Реал Сосьедад выиграл свою группу в Лиге Европы, выиграл на Олд Траффорд и пропустил раунд плей-офф – они сыграли на две игры меньше. Мне ничего не остаётся кроме как отдать этой команде должное. Я снимаю перед соперником шляпу. Мы их уважаем, и я думаю, что с их стороны это взаимно".

Удаление за 40 секунд в видеообзоре поединка Рома - Ювентус - 1:0

"В мой первый год в статусе тренера Ромы мы дважды проиграли Ювентусу, дважды проиграли Милану и дважды проиграли Интеру. В этом сезоне мы обыграли Ювентус и Интер, а также сыграли вничью с Миланом. Это даёт мне право говорить о том, что команда улучшилась в менталитете в матчах с топ-командами. Но у нас осталась одна проблема: мы всё еще страдаем, когда дело доходит до трёх матчей за неделю", – приводит слова Моуринью официальный сайт Ромы.

Матч Рома – Реал Сосьедад состоится в четверг, 9 марта.

Рома обыграла Ювентус на Стадио Олимпико – победу принес пушечный удар Манчини, удаление за 40 секунд