"Я не устал от Деле, потому что он отличный парень, но я устал от вопросов о нем. 99% ответственности лежит на игроках. На мне 1%. У меня, у моего штаба – 1%. 99% у игроков.

Моуринью ворвался в эфир, чтобы назвать лучшего в невероятной победе Тоттенхэма – Жозе проигнорировал автора покера

У меня с Алли нет проблем. Он едет на матч со Шкендией, у него есть шанс сыграть. Когда в команде появляется конкуренция, игроки на поле должны показывать себя и действовать", – приводит слова Моуринью BBC.

Отметим, англичанин сыграл только один тайм в матче против Локомотива Пловдив в Лиге Европы, после чего Моуринью даже не включил хавбека в заявку команды на поединки АПЛ.

Лестер на классе перестрелял Бернли, покер Сона обеспечил Тоттенхэму разгром Саутгемптона, Брайтон уничтожил Ньюкасл