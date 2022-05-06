Моуринью разрыдался после выхода в финал Лиги конференций и передал послание Анчелотти
Наставник Ромы Жозе Моуринью не сдерживал эмоций после победы над Лестером в ответном матче полуфинала ЛК.
Финальный свисток зафиксировал победу "джалоросси" 1:0 на Стадио Олимпико и 2:1 по сумме двух матчей. 59-летний португалец не сдержался и зарыдал от счастья. К нему сразу же прибежали помощники и стали подбадривать.
На послематчевой пресс-конференции Моуринью был не менее эмоционален. "Я очень устал и хочу домой! Это победа нашей семьи. Не только той части, которая была на поле и на скамейке, но и всего стадиона. Эмпатия, чувство принадлежности – наше главное достижение.
Мы провели отличный матч. Кто-то может считать иначе, но когда у вашего вратаря 2 сейва за 120 минут в матче против команды АПЛ, имеющей такую атакующую мощь, это означает успех. Ребята заслуживают все это. У нас был фантастический путь к финалу, приходилось терять очки в Серии А, но теперь мы в финале и хотим его выиграть.
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Если разрешите, я хотел бы передать послание своему другу, великому тренеру Карлетто (Карло Анчелотти из Реала – прим.). Давай выиграем вместе в финалах", – цитирует Моуринью Football Italia.
В решающем матче первого в истории розыгрыша Лиги конференций Рома сыграет против Фейеноорда, встреча состоится 25 мая в Тиране. Для римлян этот финал евротурнира станет первым с 1991 года.
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