Финальный свисток зафиксировал победу "джалоросси" 1:0 на Стадио Олимпико и 2:1 по сумме двух матчей. 59-летний португалец не сдержался и зарыдал от счастья. К нему сразу же прибежали помощники и стали подбадривать.

Жозе Моуринью в слезах после выхода в финал конференции. Возможно, это не самый большой финал в его карьере, но этот человек показывает, как сильно он любит игру. Представьте, что вы не любите этого человека. pic.twitter.com/ZNXoAGqzOq – Ксав Салазар (@XavsFutbol) 5 мая 2022 г.

На послематчевой пресс-конференции Моуринью был не менее эмоционален. "Я очень устал и хочу домой! Это победа нашей семьи. Не только той части, которая была на поле и на скамейке, но и всего стадиона. Эмпатия, чувство принадлежности – наше главное достижение.

Мы провели отличный матч. Кто-то может считать иначе, но когда у вашего вратаря 2 сейва за 120 минут в матче против команды АПЛ, имеющей такую ​​атакующую мощь, это означает успех. Ребята заслуживают все это. У нас был фантастический путь к финалу, приходилось терять очки в Серии А, но теперь мы в финале и хотим его выиграть.

Рекорд Моуринью в видеообзоре матча Рома – Лестер – 1:0

Если разрешите, я хотел бы передать послание своему другу, великому тренеру Карлетто (Карло Анчелотти из Реала – прим .). Давай в ыиграем вместе в финалах", – цитирует Моуринью Football Italia .

В решающем матче первого в истории розыгрыша Лиги конференций Рома сыграет против Фейеноорда, встреча состоится 25 мая в Тиране. Для римлян этот финал евротурнира станет первым с 1991 года.