Моуринью разгневался на журналиста после матча против Ньюкасла

Наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью неоднозначно отреагировал на вопрос журналиста о замене Стевена Бергвейна в матче с Ньюкаслом (3:1).

"Слушайте, вы задаете такие вопросы мне, но не ставите их Лэмпарду, Клоппу, Гвардиоле – всем тренерам больших клубов с великими игроками. Когда у Лэмпарда играет Пулишич, вы не спрашиваете его, почему он не поставил в состав Хадсона-Одоя. Когда Гвардиола оставляет в запасе Бернарду Силву, вы никогда не спрашиваете его об этом.

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Такое ощущение, что я единственный, кто должен выпускать в стартовом составе 15 человек. Или у меня нет права оставлять хороших игроков на скамейке?

Если бы я выпустил в основе Бергвейна, вы бы сейчас спрашивали меня, что нужно было сделать Лукасу Моуре или Сону, чтобы сыграть. Да ничего. Им нужно просто быть в команде. Если Тоттенхэм хочет соревноваться с лучшими, у него не должно быть 11 хороших игроков. Нужно, чтобы их было больше, и у нас они будут на скамейке запасных", – цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, тренер "шпор" выпустил Бергвейна на во втором тайме, а уже через три минуты 22-летний игрок отметился ассистом.

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