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Моуринью разгневался на журналиста после матча против Ньюкасла

15:49 - Читати українською
Моуринью разгневался на журналиста после матча против Ньюкасла
Жозе Моурінью / Фото Daily Express

Наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью неоднозначно отреагировал на вопрос журналиста о замене Стевена Бергвейна в матче с Ньюкаслом (3:1).

57’ Мэттью Ритчи
 
Сон Хын Мин 27’
Харри Кейн 60’
Харри Кейн 89’
27’ Сон Хын Мин
57’ Мэттью Ритчи
60’ Харри Кейн
89’ Харри Кейн

"Слушайте, вы задаете такие вопросы мне, но не ставите их Лэмпарду, Клоппу, Гвардиоле – всем тренерам больших клубов с великими игроками. Когда у Лэмпарда играет Пулишич, вы не спрашиваете его, почему он не поставил в состав Хадсона-Одоя. Когда Гвардиола оставляет в запасе Бернарду Силву, вы никогда не спрашиваете его об этом.

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Такое ощущение, что я единственный, кто должен выпускать в стартовом составе 15 человек. Или у меня нет права оставлять хороших игроков на скамейке?

Если бы я выпустил в основе Бергвейна, вы бы сейчас спрашивали меня, что нужно было сделать Лукасу Моуре или Сону, чтобы сыграть. Да ничего. Им нужно просто быть в команде. Если Тоттенхэм хочет соревноваться с лучшими, у него не должно быть 11 хороших игроков. Нужно, чтобы их было больше, и у нас они будут на скамейке запасных", – цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, тренер "шпор" выпустил Бергвейна на во втором тайме, а уже через три минуты 22-летний игрок отметился ассистом.

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Теги
Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Жозе Жозе Моуринью Стевен Стевен Бергвейн Ньюкасл - Тоттенхэм
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