Новоиспеченный тренер Ромы Жозе Моуринью составил шорт-лист из трех кандидатов на усиление воротарьскои позиции, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Рома близка к подписанию трансферной цели Моуринью

В список португальца вошел его соотечественник Руй Патрисиу из Вулверхэмптона, голкипера Тоттенхэма Уго Льорис и вратарь Ювенутса Войцех Щенсны.

Напомним, на посту наставника римлян Моуринью заменит Паулу Фонсеку. В прошлом сезоне Серии А Рома финишировала на 7-й строчке.

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