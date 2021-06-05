Моуринью рассматривает трех топ-голкиперов на вратарскую позицию Ромы
5 июня 23:36 - Читати українською
Рома активно ищет нового вратаря.
Новоиспеченный тренер Ромы Жозе Моуринью составил шорт-лист из трех кандидатов на усиление воротарьскои позиции, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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В список португальца вошел его соотечественник Руй Патрисиу из Вулверхэмптона, голкипера Тоттенхэма Уго Льорис и вратарь Ювенутса Войцех Щенсны.
Напомним, на посту наставника римлян Моуринью заменит Паулу Фонсеку. В прошлом сезоне Серии А Рома финишировала на 7-й строчке.
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