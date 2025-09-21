"Если вы спросите меня, является ли Порту одним из величайших клубов мира, я отвечу – да. Порту клуб-гигант? Да. Я приехал в Бенфику не для того, чтобы разозлить или расстроить Порту. Я пришел сюда, чтобы наслаждаться работой в большом клубе с большими амбициями. Надеюсь, они не сердятся и не злятся на меня.

После прихода в Бенфику я разговаривал с президентом Порту и своим бывшим ассистентом Андре Виллаш-Боашем и Фредерику Варандашем, президентом Спортинга. То, что я стал тренером Бенфики, не означает, что я пришел воевать.

Думаю ли я, что мне снова устроят овации на стадионе Порту Драгау? Очевидно, что нет. Порту – огромная часть моей истории, а я – часть Порту. Болельщики устроили мне фантастический прием, которого, думаю, я заслужил, но мы враги на протяжении 90 минут, враги на поле – и ничего больше. Порту хочет победить, и я хочу победить. Больше ничего", – приводит слова Моуринью A Bola.

Напомним, Жозе Моуринью подписал контракт с "орлами" до 30 июня 2027 года. В 2002-2004 гг. португалец тренировал Порту.

