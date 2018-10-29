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Моуринью рассказал, будет ли праздновать победу над Челси на Стэмфорд Бридж

20 октября 00:45 103 Читати українською
Моуринью рассказал, будет ли праздновать победу над Челси на Стэмфорд Бридж
Жозе Моуринью / Sky Sports

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью прокомментировал свои эмоции перед матчем 9 тура АПЛ против Челси.

"Для меня это еще одна игра. Не думаю, что буду праздновать как сумасшедший гол или победу моей команды на Стэмфорд Бридж.

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Буду стараться всегда контролировать себя и уважать стадион и болельщиков, ведь это был мой стадион и мои фанаты в течение многих лет. Чтобы совершить что-то подобное, мне пришлось бы потерять эмоциональный контроль, а это непросто.

Я думаю, что всегда буду понимать, где нахожусь, на каком стадионе и какая публика на трибунах. Кроме того, встреча с Челси будет просто очередным матчем для меня. Я хочу хорошо поработать для своих игроков, своей команды и своих болельщиков", – передает слова Моуринью Sky Sports.

Матч Челси – Манчестер Юнайтед состоится 20 октября в 14:30 по киевскому времени.

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Челси - Манчестер Юнайтед: Суббота 20 октября 2018

Челси
Матч окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Жозе Моуринью Челси Челси Челси - Манчестер Юнайтед Стэмфорд Бридж
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