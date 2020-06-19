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Моуринью раскрыл трансферные планы Тоттенхэма – фанаты будут разочарованы

13:11 - Читати українською
Моуринью раскрыл трансферные планы Тоттенхэма – фанаты будут разочарованы
Жозе Моуринью в Тоттенхэме / официальный сайт клуба

Наставник "шпор" не ждет громких подписаний в летнее трансферное окно.

Жозе Моуринью признал, что Тоттенхэм не может спорить в толщине кошелька с грандами Премьер-лиги. Клуб летом ограничится лишь несколькими приобретениями.

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"У каждого клуба есть своя определенная философия и подход. Не думаю, что Тоттенхэм потратит значительные суммы. Мы будем уравновешенными в трансферных вопросах. В то же время мы понимаем, что находимся в одной лиге с клубами, которые будут тратить большие деньги. Но мы ориентируемся только на себя.

Ожидаю, что мы сделаем несколько небольших, но важных подписаний и станем сильнее на двух-трех позициях. Впрочем, пока я не думаю о трансферах, поскольку сосредоточен на 9-ти матчах, которые мы должны сыграть до конца чемпионата", – цитирует Моуринью Goal.com.

К слову, после 29-ти туров Тоттенхэм занимает лишь 8 место в АПЛ. Отставание от зоны ЛЧ составляет 8 пунктов.

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Жозе Жозе Моуринью Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Трансферы Трансферы Чемпионата Англии
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