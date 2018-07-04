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Моуринью раскритиковал симуляции на ЧМ-2018

11:49 17 Читати українською
Моуринью раскритиковал симуляции на ЧМ-2018
Жозе Моуринью / фото: Sky Sports

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью подверг критике симуляции футболистов на Мундиале и вспомнил в этом контексте о Неймара.

"Слишком много внимания приковано к Неймару и его действиям. Ладно бы это происходило только с ним, но в каждой команде найдется по симулянту, все оказывают давление на арбитров.

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Все выпрашивают карточки, нарушения, пенальти. Футбол теряет в качестве из-за этого, практически в каждом матче мы видим подобное, и это происходит на глазах миллионов людей", – цитирует Моуринью RT.

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ЧМ 2018 Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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