Моуринью раскритиковал двух футболистов своей команды после поражения от Ливерпуля

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью раскритиковал Антони Мартиаля и Антонио Валенсию после поражения в матче против Ливерпуля в рамках Международного кубка чемпионов (4:1).

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью обвинил двух футболистов своей команды в том, что они не смогли помочь своей команде в матче против Ливерпуля, сообщает Sky Sports.

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По словам португальского специалиста, Мартиал, который пропустил два поединка из-за рождения дочери, должен был скорее вернуться в расположение команды в США.

Кроме этого, Жозе остался недоволен физическим состоянием Антонио Валенсии, который недавно начал подготовку к новому сезону после отпуска.

К слову, Моуринью также отметил, что его не удовлетворяет отсутствие активности от Юнайтед на трансферном рынке этим летом

Напомним, подопечные Моуринью потерпели разгромное поражение от Ливерпуля со счетом 1:4.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 1:4 – видео голов и обзор матча