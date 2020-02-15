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Моуринью раскритиковал АПЛ за расписание матчей

15:37 38 Читати українською
Моуринью раскритиковал АПЛ за расписание матчей
Жозе Моуринью / Reuters

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью высказался относительно плотного графика игр в английской Премьер-лиге.

 

"Лестер с Вулверхэмптон играют в пятницу вечером. Почему? У них разве есть игра Лиги чемпионов? Нет, ни в одной, ни у другой команде их нет. Вулверхэмптон играет в Лиге Европы только в четверг. Тоттенхэм является единственной командой, которая сыграет в Лиге Чемпионов в среду.

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Мы играем в воскресенье, а не в пятницу или в субботу. На мой взгляд, это ненормально. Неужели нельзя на воскресенье поставить какой-нибудь другой матч? Никто ни о чем не думает, их не беспокоит репутация. Они не думают, какой вред наносят английским клубам", – цитирует Моуринью Goal.com.

Напомним, Тоттенхэм сыграет с Астон Виллой в воскресенье, начало в 16:00, а уже в среду будет противостоять РБ Лейпциг в рамках Лиги чемпионов.

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Теги
Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Жозе Моуринью Жозе Моуринью Астон Вилла - Тоттенхэм
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