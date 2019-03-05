Моуринью: Работа в Реале – это был самый уникальный и лучший опыт, который отличался от всех остальных

Жозе Моуринью рассказал об этапе своей карьеры в мадридском Реале.

"Я не имел проблем, когда возвращался в Челси и не было бы никаких проблем для возвращения в Реал, Порту, Интер. Это хорошее чувство, когда вас любят там, где вы раньше были, но я уже говорил, что единственная команда, которая просила меня вернуться – это Челси, а не Реал.

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Работа в Реале – это был самый уникальный и лучший опыт, который отличался от всех остальных. Мы делали фантастические вещи, побеждали в Ла Лиге уникальным способом.

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У нас также были плохие моменты, я также делал ошибки, когда возглавлял Реал, но после мадридского этапа карьеры я стал значительно лучше, как тренер и как человек", – цитирует Моуринью Marca.