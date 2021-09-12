Поединок 3-го тура Серии А Рома – Сассуоло стал очень особенным для главного тренера "волков" Жозе Моуринью.

58-летний специалист 1000-й раз наблюдает за матчем с тренерского мостика, сообщает OptaPaolo.

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К поединку против Сассуоло Моуринью одержал 637 побед (64%), 205 поединков провел вничью и еще 157 матчей проиграл. Сейчас в активе Особенного 37 трофеев и титулов.

Напомним, Жозе тренировал немало коллективов, среди которых можно выделить Порту, Челси, Интер, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм. С Ромой португалец работает с лета этого года.

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