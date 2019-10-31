Моурінью проти фаворита Мессі та Гвардіоли – топ-7 тренерів, які могли б замінити Емері в Арсеналі

Унаї Емері, схоже, не став панацеєю для Арсенала. Після невиразного старту сезону, а також поразки від резервного складу Ліверпуля у Кубку англійської ліги фани одного з найтитулованіших клубів Туманного Альбіону благають про зміну тренера.

Іспанський фахівець успадкував кризових лондонців від легендарного Арсена Венгера, з яким команда скотилась до шостого місця англійської Прем'єр-ліги. Запрошення, насамперед, досвідченого єврокубкового бійця сприймалось уболівальниками Арсенала з неприхованим скептицизмом, адже баск не продемонстрував видатних результатів біля керма могутнього за кадровим потенціалом ПСЖ. Ба більше, екс-наставник Севільї добряче заплямував репутацію паризького клубу ганебним погромом на Камп Ноу – 1:6 після домашніх 4:0 стали справжнім шоком для катарських шейхів, які вже бачили кубок ЛЧ на Парк де Пренс.

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Дебютний сезон Емері частково підтвердив найгірші побоювання "гуннерів". Команда лише трішки покращила результати в чемпіонаті (п'ята позиція), і дісталась фіналу Ліги Європи у Баку, поступившись Челсі, фактично, без жодних варіантів (1:4). Перед стартом нинішньої кампанії клуб побив власний трансферний рекорд, підписавши Ніколя Пепе за 80 млн євро, але навіть з атакою мрії, яку довершують Ляказетт з Обамеянгом, "гармаші" вкотре ризикують залишитись без Ліги чемпіонів. Арсенал йде п'ятим, фанати бунтують, керівництво мовчить, а ЗМІ вже починають розглядати можливих кандидатів на заміну Емері. Ми обрали восьмеро кандидатів, які останнім часом фігурували в пресі.

Едді Хау (Борнмут)

Щоразу, коли великий англійський клуб шукає нового менеджера, з'являється ім'я головного тренера "вишень", і небезпідставно. Хау вже не першій сезон підтверджує реноме одного з найкращих молодих коучів Європи прямо зараз. Він перетворив Борнмут у міцного середняка АПЛ, зберіг ряд ключових виконаців, хоча й не може похвалитись ресурсами більшості представників елітного дивізіону.

41-річний керманич сповідує привабливий, атакувальний футбол з двома форвардами. Можливо, Джошуа Кінг та Каллам Вілсон не дотягують до рівня іменитих снайперів з Емірейтс, але при Хау вони також забивають чимало – 7 м'ячів на двох у поточному сезоні. А тепер уявіть, чого міг би досягнути цей тренер з атакою світового рівня...

Патрік Вієйра (Ніцца)

Легенда Арсенала перебуває лише на початку свого тренерського шляху, але його старт можна назвати відносно успішним. Вієйра першим вивів Нью-Йорк у плей-офф МЛС, посів друге місце за трофей "Supporters' Shield" (команда з найбільшою кількістю набраних очок у регулярному чемпіонаті), покращив позиції Ніцци у дебютному ж сезоні.

Попри незначний досвід роботи на високому рівні француз міг би стати таким собі Сульшером для Арсенала. Він чудово знає внутрішню кухню клубу, обожнює швидкий комбінаційний футбол і знаходить спільну мову зі скандальними зірками. Приручив Балотеллі, приручить й Озіла, якщо останнього, звісно, не проженуть ще до його призначення.

Люсьєн Фавр (Борусія Д)

Швейцарський фахівець виконав фантастичний шмат роботи у Ніцці: зимовий чемпіон Франції 2016/17, третє підсумкове місце як найбільший успіх команди за останню декаду, кваліфікація Ліги чемпіонів. Після повернення у Німеччину Фавр не збавляв обертів, нав'язавши Баварії фантастичну боротьбу за чемпіонство, яка була програна лише на фінішній прямій.

Стиль 61-річного коуча ідеально вписується у філософію Арсенала. Він завжди намагається грати красиво з високим пресингом, і немає значення, хто перебуває на протилежній половині поля – велика Барселона чи скромний Падерборн. Крім цього, Фавр відкрив безліч крутих футболістів, які стали зірками першої величини: тер Штеген, Ройс або Джака. Сенсаційний британець Джейдон Санчо також провів неймовірний сезон під керівництвом швейцарця. Зважаючи на те, що "каноніри" завжди довіряли молодим талантам, ставка на Фавра виглядає цілком логічною.

Жозе Моурінью (без роботи)

"Особливий" може прийняти пропозицію "канонірів", якщо керівництво клубу вирішить звільнити Унаї Емері, переконує популярний таблоїд The Sun. За інформацією джерела, одіозний екс-наставник Челсі, Реала та МЮ прагне очолити Арсенал, щоб встановити унікальний рекорд англійського футболу – виграти трофеї з трьома різними клубами АПЛ. На Стемфорд Брідж португалець тричі завоював чемпіонський титул, а разом з МЮ став переможцем Ліги Європи.

Керівництво Арсенала начебто готове реанімувати кар'єру Моурінью попри скандальність харизматичного фахівця. Кронке хоче бачити на тренерському мостику команди "серійного переможця", який став би авторитетом для гравців, чого, за чутками, не вистачає Унаї Емері.

Марсело Б'єлса (Лідс)

Легендарний аргентинський тренер на прізвисько "Навіжений" здатний розбудити покійника, не кажучи вже про сонних гравців Арсенала, які збилися з переможного шляху. Він блискуче адаптувався до англійського футболу, трансформувавши Лідс з середняка Чемпіоншипу в потенційного претендента на підвищення у класі. Його розхвалюють Гвардіола, Зідан, Мессі, Сімеоне та інші зірки, які хоча б одного разу просто з ним зустрічались.

Б'єлса – це залізна дисципліна, неймовірна тактична гнучкість, новаторські ідеї та безумовний авторитет. Попри нещодавній "шпигунський скандал" у Чемпіоншипі аргентинець все ще привертає увагу серйозних європейських клубів, насамперед, через неймовірний тренерський талант. Якщо Лідс таки наважиться запросити Джеррарда, "гармаші" отримають усі передумови для запрошення фахівця, який має хорошу пресу на Туманному Альбіоні. Він точно нагадав би гравцям Арсенала, честь якого клубу вони захищають.

Ерік тен Хаг (Аякс)

Головний тренер Аякса добився шалених результатів з амстердамським клубом, який більше продає, ніж купує. Півфінал Ліги чемпіонів став апогеєм фантастичної роботи тен Хага, а 38 голів Душана Тадіча – прикладом, як потрібно витискати максимум з форвардів пристойного рівня. Такий наставник точно б не завадив Пепе та Ляказетту, які зобов'язані давати більше.

Фанати Арсенала, мабуть, не будуть заперечувати, якщо 49-річний голландець прихопить з собою ван де Беека або Зієша. Обом не завадить змінити клуб, щоб перейти на новий якісний рівень і спробувати себе у більш конкурентній лізі, зрештою, як і їхньому наставнику.

Фредрік Юнгберг (аситент Емері)

Тут все просто. Ще один легендарний екс-гравець Арсенала та помічник Унаї Емері був би хорошим варіантом, якби керівництво лондонського клубу не захотіло витрачати гроші на пошуки заміни посеред сезону. Швед знає клуб зсередини і вже знає гравців, з якими йому довелося б працювати. Вболівальники, мабуть, підтримали б свого колишнього кумира, особливо, беручи до уваги ефект Лемпарда у Челсі.

Єдиний мінус Фреді – він ніколи не працював головним на серйозному рівні. За його спиною лише молодіжні команди Арсенала (U-15 та U-23), а також нетривалий досвід роботи у Бундеслізі, де Юнберг виконував роль асистента екс-керманича Вольфсбурга Андріса Йонкера.

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