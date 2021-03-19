"Если забыть о последних минутах овертайма, когда мы начали играть на нужный результат, то на протяжении всей игры только одна команда пыталась выложиться на все сто. Динамо оставило на поле все: пот, энергию, кровь. В конце были даже слезы радости. Я должен их поздравить.

Эпичный хет-трик и провал команды Моуринью в видеообзоре матча Динамо З – Тоттенхэм – 3:0

С другой стороны – моя команда, я повторяю, моя команда. Она не выглядела так, словно играет в важном матче. Но если для кого-то он и не был важным, то для меня – не был. Я с уважением отношусь к своей карьере и своей работе, поэтому каждый матч для меня важен. Для любого фаната Тоттенхэма важен каждый поединок. Нам нужен другой подход. Сказать, что мне грустно, – ничего не сказать. Я чувствую что-то гораздо хуже, чем грусть.

Я только что вышел из раздевалки Динамо, где поздравил ребят, и мне очень жаль, что не моя команда выиграла матч благодаря отношению к делу. Футбол – это не только игроки, которые чувствуют свое превосходство над другими. Основа футбола – отношение к делу. В этом аспекте мы уступили. Я говорил игрокам, что есть риск сыграть именно так, как мы сыграли в итоге. Все сложилось именно так, потому что мои футболисты осознали опасность ситуации только после второго мяча", – цитирует Моуринью BBC Sport.

К слову, Тоттенхэм в первом противостоянии победил со счетом 2:0, а в ответном матче Динамо Загреб ошеломило подопечных "Особенного", триумфировав 3:0.

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