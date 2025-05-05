Моуринью проиграл в битве экс-тренеров Манчестер Юнайтед – "Особенный" имеет неутешительную серию в дерби
Фенербахче проиграл Бешикташу (0:1) в 34 туре чемпионата Турции. Результат и видеообзор матча - в этой новости на "Футбол 24".
Чемпионат Турции, 34-й тур
Фенербахче – Бешикташ – 0:1
Гол: Фернандес, 44
Нереализованный пенальти: Фернандес, 36 (Бешикташ)
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В Суперлиге состоялась дуэль двух бывших тренеров Манчестер Юнайтед. Моуринью, который работает с Фенербахче, возглавлял манкунианцев в период с 2016 по 2018 годы, а Сульшер стал преемником португальца (2018-2021гг.).
Бешикташ имел прекрасную возможность выйти вперед на 36 минуте. Арбитр назначил пенальти за игру рукой. Впрочем, Фернандес не смог реализовать 11-метровый. Все же "орлам" удалось забить до конца первого тайма. Жедсон воспользовался ошибкой голкипера соперников, который далеко вышел из ворот, и отправил мяч в пустые. В итоге Бешикташу удалось удержать счет.
Фенербахче находится на втором месте с 75 баллами и отстает от первой строчки на восемь очков. Бешикташ – четвертый с 55 баллами.
Стоит заметить, что у Моуринью не задалось со стамбульскими дерби. Жозе проиграл 4 из 5 противостояний в текущем сезоне при одной ничьей (без учета матчей с Истанбулом).