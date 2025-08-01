Правый защитник Нелсон Семеду прибыл на правах свободного агента, информирует пресс-служба турецкого клуба. Личный контракт рассчитан на 2 года.

ПСЖ официально расчистил место для Забарного – списанную звезду окончательно отдали Моуринью

Предыдущие 5 сезонов Семеду отыграл в составе Вулверхэмптона. Португалец провел за "волков" 182 матча и дослужился до звания капитана. До этого 31-летний игрок защищал цвета Барселоны и Бенфики. Со сборной Португалии Семеду дважды выигрывал Лигу наций.

Фенербахче очень активно проводит нынешнее окно. Ранее Жозе Моуринью получил в свое распоряжение форварда Джона Дурана, левого защитника Арчи Брауна, также оформлены полноценные трансферы центрбека Милана Шкриняра и опорника Софьяна Амрабата.

Трубин лишил Моуринью трофея – украинец отметился благородным жестом (ВИДЕО)