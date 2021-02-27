"Бейл сейчас выглядит счастливее, чем когда-либо. Он выглядит более уверенным. На тренировках вы можете видеть, что к нему вернулась уверенность. Это заметно по тому, как он наносит удары.

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В среду Бейл забил хороший гол в Лиге Европы, это был увереный удар. Игрок, который чего-то боится или не уверен в себе, никогда не нанес бы такой удар.

Мы доверяем Гарету. Мы доверяем его опыту и анализу своего состояния. Все хотят для него самого лучшего, потому что хорошо для него – это хорошо для Тоттенхэма", – цитирует Моуринью Goal.

В нынешнем сезоне АПЛ Гарет провел 8 матчей, в которых отметился голом. Напомним, Бейл защищает цвета "шпор" на правах аренды, конракт игрока принадлежит Реалу.

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