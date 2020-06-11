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Моуринью призвал Тоттенхэм подписать форварда Челси

15:15 147 Читати українською
Моуринью призвал Тоттенхэм подписать форварда Челси
Фрэнк Лэмпард и Жозе Моуринью / Фото BeSoccer

Челси может потерять своего нападающего Оливье Жиру из-за переговоров со звездой Бундеслиги Тимо Вернером.

Наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью хочет видеть в своем коллективе Оливье Жиру, сообщает Daily Express.

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Челси ведет сейчас активные переговоры с РБ Лейпциг по трансферу форварда сборной Германии Тимо Вернера, который может сыграть на руку "шпорам" в подписании француза.

В нынешнем сезоне АПЛ Жиру провел 9 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом. Напомним, в лагере Тоттенхэма еще не оправился от тяжелой травмы нападающий сборной Англии Харри Кейн.

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