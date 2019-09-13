Моуринью признался, в каком клубе получил лучший тренерский опыт

Пока португальский тренер Жозе Моуринью остается без работы, он с теплом вспоминает моменты своей карьеры.

"Реал – мой лучший опыт в карьере смотря на то, что я там научился как человек и тренер, какие выводы сделал. Это лучшее воспоминание в карьере, это было фантастически.

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То, что меня попросили сделать в Реале, соответствовало моей натуре. Мне говорили, что нам противостоит лучшая команда в мире (Барселона – прим.), которая давила на нас, и нам пришлось изменить ситуацию.

К сожалению, я не смог выиграть ни один из трех полуфиналов Лиги чемпионов", – цитирует Моуринью Canal 11.

Напомним, последним клубом Моуринью был Манчестер Юнайтед, из которого его уволили в декабре 2018-го из-за неудовлетворительных результатов команды.

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