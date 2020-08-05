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Моуринью признался о напряженных отношениях с Касильясом во время работы в Реале

06:00 - Читати українською
Моуринью признался о напряженных отношениях с Касильясом во время работы в Реале
Икер Касильяс и Жозе Моуринью / Фото ФК Реал

Экс-тренер Реала Жозе Моуринью рассказал, что часто имел различные точки зрения с Икером Касильясом.

"У нас с Икером бывали трудные моменты из-за профессиональных решений, но никогда – из-за личных.

Касильяс в очередной раз завершил карьеру

Он легенда Реала, сборной Испании и мирового футбола. Его ум и зрелость всегда вызывали уважение, а спустя годы взаимоуважение переросло в настоящую дружбу", – цитирует Моуринью AS.

Напомним, Икер Касильяс защищал цвета мадридского клуба под руководством Жозе Моуринью в 2010-2013 годах. По информации СМИ, легендарный голкипер может скоро вернуться в мадридский клуб и получить должность в структуре "сливочных".

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Икер Икер Касильяс Жозе Жозе Моуринью
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