Моуринью признался о напряженных отношениях с Касильясом во время работы в Реале

Экс-тренер Реала Жозе Моуринью рассказал, что часто имел различные точки зрения с Икером Касильясом.

"У нас с Икером бывали трудные моменты из-за профессиональных решений, но никогда – из-за личных.

Касильяс в очередной раз завершил карьеру

Он легенда Реала, сборной Испании и мирового футбола. Его ум и зрелость всегда вызывали уважение, а спустя годы взаимоуважение переросло в настоящую дружбу", – цитирует Моуринью AS.

Напомним, Икер Касильяс защищал цвета мадридского клуба под руководством Жозе Моуринью в 2010-2013 годах. По информации СМИ, легендарный голкипер может скоро вернуться в мадридский клуб и получить должность в структуре "сливочных".

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