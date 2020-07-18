Моуринью признался, что ему смешно мотивировать игроков Тоттенхэма Лигой Европы

Наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью рассказал о мотивации своих игроков, несмотря на неутешительные результаты клуба.

"Минимум, который мы заслуживаем, – финишировать на позиции, которая позволит нам попасть в еврокубки. Но, к сожалению, в турнир не нашего уровня. Мы лучше Лиги Европы. Но футбол состоит не в том, чего ты заслуживаешь, а в том , что ты получаешь. Нам нужно выиграть два оставшихся матча.

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Достаточно смешно говорить игрокам: "Нам нужно две победы, чтобы выйти в Лигу Европы". Я знаю, что Лига Европы – это длительный турнир, в котором есть хорошие команды, в том числе и из Лиги чемпионов, что делает его по-настоящему сложным.

Просто я стараюсь мотивировать ребят, потому что наш уровень – Лига чемпионов. Невозможно, чтобы у Шеффилда, Вулверхэмптона или Арсенала мотивация была выше.

Сыграть в Лиге Европы – это замечательно. Можно протестировать состав, это потрясающий опыт для молодежи, которой рано играть в Лиге чемпионов", – сказал Моуринью для Sky Sports.

Напомним, после 36-ти туров АПЛ Тоттенхэм расположился на 7-й строчке на расстоянии одного очка от зоны квалификации Лиги Европы.

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