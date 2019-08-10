Моуринью присоединился к команде экспертов Sky Sports на матчах АПЛ

Бывший главный тренер Челси и Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью будет работать на телевидении.

"АПЛ – особый турнир для меня, где нужно очень много работать, чтобы побеждать. От этих матчей просто невозможно оторвать взгляд.

"Не понимаю, за что меня критиковали", – Моуринью вспомнил период работы в Манчестер Юнайтед

Sky Sports – дом Премьер-лиги. Мне приятно присоединиться к этой команде, помогать понять и объяснить то, что происходило в каждом матче.

Футбол – это огромная страсть, она так много значит для болельщиков. Я с нетерпением жду, когда стану частью Премьер-лиги вместе с ними, пока не вернусь на свое место в тренерском кресле", – рассказал тренер в комментарии Sky Sports.

Отметим, что Моуринью впервые появится в студии уже в воскресенье, когда Челси в гостях сыграет с Манчестер Юнайтед в рамках 1-го тура АПЛ.

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