Статусный португалец открыт к работе в чемпионате России и уже даже ведет переговоры с несколькими клубами через посредников, сообщает Turkiye Today со ссылкой на Euro Football. Правда, источник не уточняет эти команды.

Моуринью официально уволен из Фенербахче

У Моуринью есть два требования – контракт минимум на 2 года и зарплата 20 млн евро за каждый сезон. Если "Особенный" действительно решится на такой позорный шаг, то станет самым высокооплачиваемым тренером в чемпионате страны-террориста.

Напомним, предыдущие 14 месяцев Моуринью работал в турецком Фенербахче. 62-летнего португальца уволили после вылета от Бенфики в последнем раунде квалификации ЛЧ.

