Моуринью пригласил Ди Марию в Тоттенхэм – стороны уже начали диалог
17:48 - Читати українською
Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария имеет шанс вернуться в АПЛ.
Тоттенхэм намерен усилить атакующую линию вингером ПСЖ Анхелем Ди Марией, сообщает L'Equipe.
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На подписании 32-летнего аргентинца лично настаивает наставник "шпор" Жозе Моуринью. Лондонцы уже контактировали с игроком. Действующий полузащитника с ПСЖ рассчитан до лета. Анхель и Моуринью уже имеют опыт сотрудничества в Реале.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Ди Мария провел 16 матчей, в которых отметился двумя голами и 6-ю ассистами.
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