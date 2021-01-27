Тоттенхэм намерен усилить атакующую линию вингером ПСЖ Анхелем Ди Марией, сообщает L'Equipe.

Моуринью поставил суровый ультиматум Бейлу

На подписании 32-летнего аргентинца лично настаивает наставник "шпор" Жозе Моуринью. Лондонцы уже контактировали с игроком. Действующий полузащитника с ПСЖ рассчитан до лета. Анхель и Моуринью уже имеют опыт сотрудничества в Реале.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Ди Мария провел 16 матчей, в которых отметился двумя голами и 6-ю ассистами.

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