"Теперь я Опытный (предыдущое прозвище Жозе – Особенный – прим. Футбол 24). Я набрался опыта. В общем все, что сейчас со мной происходит в футболе – своего рода дежавю, это уже происходило ранее.

"Какая замечательная неделя!": Моуринью подшутил над COVID-реалиями международной паузы

Есть профессии, в которых требуется определенное физическое состояние. Например – футболист. У сорокалетнего не такие же возможности, как у двадцати или тридцатилетнего. Ну, если ты не Златан Ибрагимович. А при работе тренером тебе нужна только твоя голова. Набираясь опыта и знаний, ты становишься только лучшим", – цитирует Моуринью ESPN.

Заметим, Тоттенхэм после 8-ми туров АПЛ идет вторым, отставая всего на одно очко от Лестера. К слову, 21 ноября "шпоры" сыграют с Манчестер Сити.

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