Моуринью предложил свои услуги Интеру – "нерадзурри "отказались

Португальский специалист заинтересован в возвращении в Италию.

Как стало известно Football-Italia, Жозе стремится вернуться на тренерский мостик Интера и предложил миланскому клубу свои услуги. Моуринью попросил бывшего президента "нерадзурри" Массимо Моратти стать посредником в переговорах между ним и руководством клуба.

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Однако генеральный директор Интера Джузеппе Маротта отказался от идеи возвращения в Интер португальца. "Беппе" хочет видеть в тренерском кресле команды Антонио Конте, который ему хорошо знаком по совместной работе в Ювентусе.

Отметим, что Моуринью находится без работы после увольнения с поста главного тренера Манчестер Юнайтед в декабре прошлого года.