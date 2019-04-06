toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ САУТГЕМПТОН - ЛИВЕРПУЛЬ

Моуринью предложил свои услуги Интеру – "нерадзурри "отказались

14:10 87 Читати українською
Моуринью предложил свои услуги Интеру – "нерадзурри "отказались
Моуринью и Конте / The Times

Португальский специалист заинтересован в возвращении в Италию.

Как стало известно Football-Italia, Жозе стремится вернуться на тренерский мостик Интера и предложил миланскому клубу свои услуги. Моуринью попросил бывшего президента "нерадзурри" Массимо Моратти стать посредником в переговорах между ним и руководством клуба.

Икарди и Перишич покинут Интер, – экс-функционер миланского клуба Симони

Однако генеральный директор Интера Джузеппе Маротта отказался от идеи возвращения в Интер португальца. "Беппе" хочет видеть в тренерском кресле команды Антонио Конте, который ему хорошо знаком по совместной работе в Ювентусе.

Отметим, что Моуринью находится без работы после увольнения с поста главного тренера Манчестер Юнайтед в декабре прошлого года.

Теги
Италия Интер Интер Жозе Моуринью Жозе Моуринью Антонио Конте Антонио Конте Джузеппе Маротта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
10
мин
Ювентус
19:00
Милан
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук