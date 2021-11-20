"Воспоминания о Шевченко? Это странный вопрос. Мне кажется, легко понять, все ли, что было сказано в прессе – это правда, у нас ли действительно хорошие отношения. Первое воспоминание – я увидел, как он играет. Он написал историю. Когда ты берешь "Золотой мяч", побеждаешь в Лиге чемпионов и добываешь много титулов, тогда ты пишешь историю.

Дженоа – Рома: предматчевая пресс-конференция Шевченко – о потерях, просьбе к руководству и Лиге чемпионов

У него первый опыт работы в клубе. Он хорошо работал с Украиной. Четко продемонстрировал, что имеет идею и философию. Спокойное лидерство, таков он человек. Мне бы хотелось, чтобы он повторил мой путь тренера: я начал с поражения, но потом взял много титулов", – поделился Моуринью на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, Шевченко официально дебютирует в Дженоа матчем против Ромы Моуринью уже завтра, 21 ноября, начало в 21:45.

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