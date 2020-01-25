Моуринью пожаловался на график отдыха Тоттенхэма

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью недоволен крайне плотным календарем "шпор".

"Я расстроен из-за того, что перерыв наступает в неправильный момент.

Лидеры Тоттенхэма отреагировали на слухи о конфликте с Моуринью

Перерыв должен быть до Лиги чемпионов, а теперь перед Лигой чемпионов у нас нет перерыва. Мы должны играть с Астон Виллой в воскресенье (16 февраля), а матч с РБ Лейпциг уже через два дня (19 февраля). Поэтому нас не слишком волнует этот перерыв, если быть откровенным", – приводит слова Моуринью Guardian.

Напомним, клубы АПЛ получат отдых на две недели в первой половине февраля.

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