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Моуринью поздоровался с журналистом локтями из-за угрозы коронавируса

20:00 10 Читати українською
Моуринью поздоровался с журналистом локтями из-за угрозы коронавируса
Жозе Моуринью / Твиттер ФК Тоттенхэм

Португальский наставник лондонского клуба решил пошутить на тему коронавируса перед началом очередной пресс-конференции.

 

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью несколько необычно показал свое отношение к решению АПЛ об отказе от рукопожатий перед матчами чемпионата.

В АПЛ отказались от рукопожатий перед матчами – известна причина

Один из журналистов протянул Моуринью руку, когда тот зашел в зал для пресс-конференций. Португальский специалист в ответ не стал ее пожимать, предложив репортеру поздороваться локтями, намекая на угрозу заражения коронавирусом. После необычного приветствия Моуринью все-таки пожал руку журналисту.

Напомним, уже завтра, 7 марта, Тоттенхэм сыграет в гостях с Бернли. После 28 туров команда Моуринью занимает седьмую строчку, набрав 40 очков. От лидера чемпионата – Ливерпуля – она ​​отстает на 39 пунктов.

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